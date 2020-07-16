18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:55

ГИК продолжает менять составы территориальных избиркомов

фото ЗакС политика ГИК продолжает менять составы территориальных избиркомов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 16 июля освободила от полномочий членов территориальных избиркомов №№ 4, 12 и 19. Как сообщила член ГИК Алла Егорова, из ТИК №4 по собственному желанию решила выйти Светлана Нефедова, ТИК №19 покинула Александра Морозова, а из ТИК №12 вышла Екатерина Скворцова, выдвинутая "Единой Россией".

В территориальный избирком №12 ГИК назначил нового члена - Александр Королько ("Единая Россия"). Также Горизбирком одобрил кандидатуру нового сотрудника ТИК №27 Наталью Юркину, предложенную собранием избирателей по месту жительства.

Для замещения освободившихся должностей в территориальный избиркомах №№ 4 и 19 ГИК объявил прием заявлений с 16 до 27 июля.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
10:57 Петербуржцы откликнулись на призыв властей и сдали 70 литров крови

10:54 Муниципал: Горизбирком одобрил четырех членов нового состава ИКМО "Новоизмайловское"

10:37 В РФ выявлено 6428 новых случаев заражения COVID-19: плюс 256 - в Петербурге

10:16 Горизбирком еще не определился с позицией по довыборам в ЗакС

10:06 В Карелии разрешили открыться кинотеатрам

9:55 ГИК продолжает менять составы территориальных избиркомов

9:45 В акваторию Невы вошли два военных корабля и подлодка, участвующие в параде ВМФ

9:18 На столичной акции против поправок в Конституцию задержали не менее 130 человек

15 июля, 22:37 Организаторы акции против поправок в Конституцию заявили, что собрали более 2,5 тысяч подписей в Петербурге

15 июля, 22:06 СМИ: Число задержанных в Москве достигло 50 человек

15 июля, 21:26 В Москве протестное шествие против поправок повлекло за собой жесткие задержания

15 июля, 20:54 Муниципал: Депутат МО "Гражданка" просит Беглова пресечь деятельность "лжекоммунальщиков"

15 июля, 20:50 Трансляцию "Эха Москвы в Петербурге" об акции против поправок в Конституцию заблокировали на YouTube

15 июля, 20:28 Шульман: Антимосковские настроения - долгосрочная и объективно обусловленная тенденция

15 июля, 20:14 В Петербурге во время сбора подписей против изменения Конституции поддержали лозунгами Хабаровск

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru