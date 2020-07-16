ГИК продолжает менять составы территориальных избиркомов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 16 июля освободила от полномочий членов территориальных избиркомов №№ 4, 12 и 19. Как сообщила член ГИК Алла Егорова, из ТИК №4 по собственному желанию решила выйти Светлана Нефедова, ТИК №19 покинула Александра Морозова, а из ТИК №12 вышла Екатерина Скворцова, выдвинутая "Единой Россией".

В территориальный избирком №12 ГИК назначил нового члена - Александр Королько ("Единая Россия"). Также Горизбирком одобрил кандидатуру нового сотрудника ТИК №27 Наталью Юркину, предложенную собранием избирателей по месту жительства.

Для замещения освободившихся должностей в территориальный избиркомах №№ 4 и 19 ГИК объявил прием заявлений с 16 до 27 июля.