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10:06

В Карелии разрешили открыться кинотеатрам

фото ЗакС политика В Карелии разрешили открыться кинотеатрам

Начиная с сегодняшнего дня, 16 июля, всем расположенным на территории Карелии кинотеатрам власти разрешают возобновить свою деятельность, оповестил глава региона Артур Парфенчиков. Превентивно было получено одобрение Роспотребнадзора и главного госсанврача РФ.

Кроме того, с 16 июля для туристов открывается природный парк "Валаамский архипелаг". Ограничения сняты для лиц в составе организованных туристских и паломнических групп.

Согласно официальной статистике, в Карелии зарегистрировано 1852 случая заражения коронавирусом, 11 человек скончались.

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