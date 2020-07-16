В Карелии разрешили открыться кинотеатрам

Начиная с сегодняшнего дня, 16 июля, всем расположенным на территории Карелии кинотеатрам власти разрешают возобновить свою деятельность, оповестил глава региона Артур Парфенчиков. Превентивно было получено одобрение Роспотребнадзора и главного госсанврача РФ.

Кроме того, с 16 июля для туристов открывается природный парк "Валаамский архипелаг". Ограничения сняты для лиц в составе организованных туристских и паломнических групп.

Согласно официальной статистике, в Карелии зарегистрировано 1852 случая заражения коронавирусом, 11 человек скончались.