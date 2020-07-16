В Новгородской области количество COVID-смертей удвоилось за неделю

За минувшие сутки в статистику смертей от коронавируса, зарегистрированных в Новгородской области, добавилось ещё 5 случаев, а общее количество летальных исходов достигло отметки 61, оповещает оперативный штаб.

При этом только за одну неделю, с 9 июля, в регионе зафиксировали свыше половины всех летальных случаев - 33.

Подробностями гибели новгородский штаб не делится, однако местное управление Роспотребнадзора 15 июля уведомило о 40 смертях "по документально подтверждённым данным, предоставленным минздравом Новгородской области".

Всего же области по состоянию на 16 июля известно о 3470 заболевших инфекцией гражданах, излечились 1780 человек.