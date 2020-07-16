В Госдуме предложили штрафы до 15 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию в интернете

Депутаты Госдумы предложили штрафовать провайдеров и владельцев сайтов за отказ удалить запрещенную в России информацию, соответствующий законопроект внесли глава комитета по информполитике Александр Хинштейн и депутат Сергей Боярский.

В законопроекте предлагается штрафовать за неудаление запрещенной информации граждан на 50 – 100 тысяч рублей, должностных лиц – 200 – 400 тысяч, юрлиц – 800 тысяч – 4 млн рублей. За неудаление призывов к экстремизму, детской порнографии, сведений об изготовлении, приобретении, местах культивирования и методах разработки наркотиков и психотропных веществ предложены штрафы в 100-200 тысяч для граждан, 400-800 – для должностных лиц и 3-8 млн – для юрлиц.

Повторное нарушение закона, по задумке авторов, может обернуться штрафом до 500 тысяч для граждан, до 1 млн – для должностных лиц и до 15 млн – для юридических.

В пояснительной записке депутаты указали, что таким образом они хотят устраниц правовой пробел в регулировании ответственности за невыполнение требований закона об информации. По их словам, пока какой-либо ответственности за отказ удалять информацию в России не установлено.

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