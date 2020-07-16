Мэр Норильска обвинил местные власти в занижении числа заразившихся COVID-19 граждан

Мэр Норильска Ринат Ахметчин обратился к главе Красноярского края Александру Уссу и спикеру регионального парламента с письмом, в котором поведал о том, как местные власти существенно снижают число граждан, заболевших коронавирусной инфекцией, передает "Тайга.инфо". В свою очередь в пресс-службе норильской мэрии и заксобрании подтверждают подлинность документа.

По словам Ахметчина, Минздрав региона ранее оповестил, что с конца марта в Норильске зарегистрировано лишь 293 случая заражения COVID-19, однако по имеющейся у него информации, таких случаев уже 832.

"Сложилась устойчивая тенденция роста количества заболевших выше количества выздоровевших (ежедневный прирост заболевших исчисляется десятками человек, тогда как выздоровело за весь период только 122 человека). Более 20 человек с признаками заболевания скончались", - делится мэр Норильска.

Кроме того, Ахметчина волнует пятикратный рост внебольничной пневмонии - ввиду острой загруженности медиков не всем делают тесты на коронавирус. Только недавно в Норильске благодаря "Норникелю" появилась новая лаборатория. Раньше анализы возили в соседний город.

"Несоответствие статистических данных органов региональной власти Красноярского края фактическим данным оперативного городского штаба, по нашему мнению, свидетельствует о неадекватной оценке масштабов распространения инфекции на севере края и сокрытии реальной информации о заболеваемости от федеральных органов власти, формирует благоприятную картину, в результате которой краевые власти не уделяют необходимого внимания складывающейся в городе Норильске эпидемиологической ситуации", - подытожил обращение Ахметчин.