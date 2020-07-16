СМИ: На петербуржца завели дело об оправдании терроризма из-за комментария во "ВКонтакте"

В отношении петербуржца по имени Игорь возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма из-за комментария о теракте в Новой Зеландии, пишет "Фонтанка.ру".

По данным издания, мужчина весной 2019 года прокомментировал действия Брентона Тарранта, который расстрелял более 50 мусульман в мечетях города Крайстчерч. При этом свой комментарий он снабдил оговоркой "никого не призываю, просто факт".

Фигурант дела находится под подпиской о невыезде. В мае 2019 года в отношении него возбудили дело о разжигании межнациональной розни из-за "17 информационных материалов".