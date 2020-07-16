Петербуржцы поучаствуют в тестировании зарубежных вакцин от коронавируса

Обитатели Северной столицы смогут принять участие в испытаниях трёх вакцин от коронавирусной инфекции заграничного производства. Набор желающих объявил НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, информирует ТАСС.

"Наш институт приступает сейчас к клиническим исследованиям трёх зарубежных вакцин, это как раз третья фаза. Эти вакцины прошли первые исследования, показали свою безопасность. Там несколько десятков и даже сотен человек были привиты, вакцины были безопасны, они показали иммунологический ответ", - поделился планами и. о. директора института Дмитрий Лиознов.

Ранее в мае НИИ гриппа искал добровольцев на испытание отечественной вакцины от COVID-19.

Добавим также, не так давно в Петербурге пациентов с COVID-19 начали лечить переливанием плазмы крови переболевших граждан: таким образом инфекцию уже удалось побороть 60 зараженным.