Смольный рассматривает возможность продления метро до нового кампуса СПбГУ

Петербургский градоначальник Александр Беглов оповестил, что в городском правительстве не исключают возможность строительства новой линии метрополитена от Авиагородка до Пушкина, а точнее - до будущего кампуса СПбГУ, информирует ТАСС. При этом, отметил губернатор, проект нереализуем без финансовой поддержки Москвы.

"Прорабатывали вопрос о строительстве ветки метро от Авиагородка в Пушкин, чтобы она затрагивала и территорию кампуса СПбГУ, но необходима федеральная поддержка", - отчитался Беглов во время заседания попечительского совета вуза.

СПбГУ представил концепцию нового единого кампуса в сентябре прошлого года. Стоимость проекта оценивается в 45 млрд рублей, 19 из которых - средства из федерального бюджета, а ещё 26 млрд - деньги инвесторов.

Возведение кампуса запланировано на 2022 год. В нем разместятся научно-технологические комплексы, учебные и учебно-лабораторные корпусы, общежития вместимостью 25 тысяч мест. Площадь территории, отданная под реализацию проекта, - не менее 150 га.

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