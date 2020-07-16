В Ленобласти разрешили проводить торжественные церемонии бракосочетания

На территории расположенных в Ленинградской области отделов записи актов гражданского состояния региона вновь разрешается проводить торжественные церемонии бракосочетания - с гостями и поцелуями, информирует пресс-служба администрации региона.

Единственное требование к гостям церемонии - обязательное ношение масок и соблюдение дистанции.

"По требованию Роспотребнадзора после каждой церемонии в торжественном зале проходит обработка дезинфицирующими средствами всех поверхностей и проветривание помещений. Сотрудники учреждений соблюдают обязательные правила – носят маски, используют антисептики для рук и контролируют температуру тела", - оповестили в пресс-службе правительства региона.

Узаконить отношения можно было и во время более жестких "антивирусных" мер: на церемонии разрешалось присутствовать лишь сотруднику ЗАГСа и молодожёнам.