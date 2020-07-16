18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:55

Титов опроверг информацию о выдвижении Шнурова в Госдуму в 2021 году

фото ЗакС политика Титов опроверг информацию о выдвижении Шнурова в Госдуму в 2021 году

Лидер Партии роста Борис Титов 16 июля во время рабочей поездки в Челябинск заявил, что музыкант Сергей Шнуров примет участие в выборах в Государственную Думу в 2021 году, как сообщал ТАСС. Однако позже 16 июля Титов сообщил о смене планов, пишет "Интерфакс". 

- У Шнурова возникли вдруг немножко другие дела, когда его назначили руководителем одного из каналов RTVI. Поэтому решили, что в этот раз он пропустит [выборы], но в следующий раз на выборы уже в Госдуму точно идет, - цитирует агентство лидера Партии роста. 

Музыкант Сергей Шнуров вступил в Партию роста в феврале 2020 года. Тогда он заявил, что еще не решил, будет ли участвовать в выборах в Государственную Думу или Законодательное собрание в Петербурге. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:52 СК заявил о "неопровержимых доказательствах" по делу Фургала об убийстве бизнесменов

19:10 На пикетах в поддержку фигурантов дела "Нового величия" в Москве задержали 11 человек

18:48 Режим повышенной готовности в Мурманской области пролонгирован до 1 августа

18:32 Экс-секретарь Октябрьского суда Эйвазов подал в суд на "Кресты", полицию, больницу и Минздрав

18:19 В Смольном поведали о планах по строительству метро до Кудрово

17:57 "Роснефть" отзывает иск к РБК на 43 млрд рублей

17:55 Титов опроверг информацию о выдвижении Шнурова в Госдуму в 2021 году

17:51 Военный суд отклонил апелляцию Шаведдинова: он продолжит служить "без связи" на Новой Земле

17:39 "Наблюдатели Петербурга" представят фильм о проблемах на голосовании по Конституции

17:21 В День ВМФ въехать в Кронштадт можно будет только по специальному пропуску

16:57 Активисты вышли на Невский проспект с баннером "Меняй власть, а не Конституцию"

16:51 Оппозиционные силы Белоруссии решили объединить силы для противостояния Лукашенко

16:25 В Ленобласти разрешили проводить торжественные церемонии бракосочетания

16:10 Линия протеста на Невском проспекте

15:55 Памфилова допустила перенос единого дня голосования с сентября на другой месяц

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru