Титов опроверг информацию о выдвижении Шнурова в Госдуму в 2021 году

Лидер Партии роста Борис Титов 16 июля во время рабочей поездки в Челябинск заявил, что музыкант Сергей Шнуров примет участие в выборах в Государственную Думу в 2021 году, как сообщал ТАСС. Однако позже 16 июля Титов сообщил о смене планов, пишет "Интерфакс".

- У Шнурова возникли вдруг немножко другие дела, когда его назначили руководителем одного из каналов RTVI. Поэтому решили, что в этот раз он пропустит [выборы], но в следующий раз на выборы уже в Госдуму точно идет, - цитирует агентство лидера Партии роста.

Музыкант Сергей Шнуров вступил в Партию роста в феврале 2020 года. Тогда он заявил, что еще не решил, будет ли участвовать в выборах в Государственную Думу или Законодательное собрание в Петербурге.