Режим повышенной готовности в Мурманской области пролонгирован до 1 августа

Ввиду усложнившейся эпидемиологической обстановки в Мурманской области до 1 августа продлевается режим повышенной готовности, оповестил глава региона Андрей Чибис. По его словам, новых ограничений введено не будет, однако и послаблений ждать не стоит.

"По мнению специалистов, мы вышли на плато. Длительный период времени - в нашем случае это 10 дней - у нас стабильный прирост по коронавирусу. Но при этом мы с вами понимаем, что ситуация в Мурманске, Североморске, Кольском районе и Мончегорске остаётся напряжённой. И в целом по области ежедневно число инфицированных прирастает примерно на 200 человек", - отчитался Чибис.

По состоянию на 16 июля, согласно официальной статистике, в Мурманской области зафиксировано 7780 случаев заражения коронавирусной инфекцией, излечились 4238 человек, скончались 42 местных жителя. Наибольше количество зараженных приходится на Мурманск - 3537 граждан, в Североморске - 466, в Кольском районе - 295, в Мончегорске - 345.