В петербургских храмах ночью поминали расстрелянную царскую семью

Минувшей ночью в двух петербургских православных храмах прошли литургии, приуроченные к очередной, 102 годовщине расстрела семьи последнего русского царя Николая II сообщил ТАСС. Обряд совершили в храмах, в наибольшей степени связанных с династией Романовых - Феодоровском Государевом соборе в царском Селе и храме Феодоровской иконы Божией матери на Миргородской улице (за Московским вокзалом).

По словам начальника сектора коммуникаций петербургской митрополии Натальи Родомановой, "к святым царственным страстотерпцам обратили особые молитвы". Она также подчеркнула, что культовое сооружение в Царском Селе было излюбленным местом императрицы Александры Федоровны и что, кроме него, ни у какого другого храма нет статуса "Государева".

Семью свергнутого последнего русского императора без суда и следствия большевики расстреляли в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. У определенной части российской политической элиты существует культ царской семьи. В последние годы наиболее известным и медийным стал случай депутата-единоросса Натальи Поклонской.