В Петербурге появился памятный знак беллетристу Валентину Пикулю

Поклонники творчества советского автора исторических романов Валентина Пикуля открыли в его честь памятный знак, говорится на сайте Морречфлота (литератор знаменит также тем, что был моряком). Мемориальная скульптура появилась на пересечении Измайловского проспекта и 7-й Красноармейской улицы, в саду Пикуля. Автор работы - скульптор, заслуженный художник России Дмитрий Каминкер.

"Труды Пикуля, это яркое, содержательное литературное пространство отечественной и мировой истории. Своеобразие творческого метода Валентина Пикуля в том, что он показывает известные и не очень исторические события как воплощение безбрежного потенциала человеческой личности, всегда раскрывая уникальную значимость человека-творца, деятеля, защитника", - произнес на церемонии глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев.

По его словам, книги автора прививают правильное военно-патриотическое воспитание.

Организовал установку монументального объекта ДПФ в кооперации со Смольным и посольством России в Латвии.