Глава Минздрава анонсировал регистрацию вакцины от коронавируса в России в августе

Министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Екатеринбург заявил, что зарегистрировать отечественную вакцину от коронавируса могут уже в августе, передает ТАСС.

Так Мурашко прокомментировал первые испытания вакцины, которую разработал исследовательский центр имени Гамалеи. Министр позитивно оценил результаты, назвав их хорошими.

"Думаю, что первая регистрация [вакцины] будет где-то в августе", - сказал Мурашко. По его словам, третья фаза исследования вакцины может проводиться параллельно с ее запуском в гражданский оборот.

Ранее центр имени Гамалеи объявил о начале завершающей стадии клинических испытаний вакцины. Первой группе добровольцев ее ввели 18 июня. Сообщалось, что реакция на вакцину у них стандартная, и участники исследований чувствуют себя хорошо.

На 17 июля в России известно о 759 тысячах случаев заражения коронавирусом.