В московский офис ФБК пришли с обыском

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Головач в своем Twitter сообщил, что в офис ФБК в Москве пришли силовики с обыском.

С чем именно связан обыск, пока неясно, но по времени он совпал с допросом Алексея Навального в Следственном комитете по делу о клевете. Ранее Навального взяли под подписку о невыезде по этому делу.

Дело о клевете на Навального завели в середине июня. Поводом стал его комментарий к видеоролику, в котором участники агитировали за принятие поправок в Конституцию. В этом ролике снимался ветеран Игнат Артеменко, внук которого позже заявил, что Навальный оскорбил его деда.