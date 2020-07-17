18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:55

По делу о взятке задержали председателя горсовета Петрозаводска

фото ЗакС политика По делу о взятке задержали председателя горсовета Петрозаводска

В Петрозаводске силами Следственного комитета задержали единоросса, председателя городского совета Геннадия Бондарчука. Он проходит как подозреваемый по уголовному делу о получении особо крупной взятки, сообщает издание "МБХ Медиа Северо-Запад" со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

"Да, его действительно задержали. Мне об этом сообщил следователь. Больше я пока ничего не знаю", - подтвердила адвокат депутата Елена Аскерова.

Согласно материалам дела, за 1,5 млн рублей единоросс согласился помочь бизнесменам получить разрешения на строительства некоторых объектов в городе.

Издание напоминает, что репутацию человека, связанного с криминальным миром, Бондарчук приобрел еще в конце прошлого века. Сам он эти слухи пытался опровергать.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:50 СМИ: Дело Ефремова о смертельном ДТП передали в прокуратуру

16:48 Шишлова тревожит законопроект о возможности трехдневного голосования на выборах

16:25 Экс-глава РАО признал вину в хищении 762 млн рублей

16:10 В Москве задержали экоактивиста, вставшего в одиночный пикет

15:51 СК проводит у Навального два обыска по делу о клевете

15:29 УФАС проверит повышение цен за проезд по ЗСД после жалоб петербуржцев

14:55 По делу о взятке задержали председателя горсовета Петрозаводска

14:22 ФСБ объявила о предотвращении теракта в Хабаровске на неделе протестов

14:17 Тест: "Кто вы в Законодательном собрании?"

13:58 Противники свалки на Юго-Западе столкнулись с силовиками

13:53 Макаров возглавил рейтинг глав региональных парламентов в июне

13:28 В московский офис ФБК пришли с обыском

13:23 Обустраивающие "Лахта-центр" рабочие начали забастовку

13:20 Глава Минздрава анонсировал регистрацию вакцины от коронавируса в России в августе

12:56 Активисты расчистили старинное мощение во дворе дома Семенова

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru