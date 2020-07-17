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16:25

Экс-глава РАО признал вину в хищении 762 млн рублей

фото ЗакС политика Экс-глава РАО признал вину в хищении 762 млн рублей

Бывший глава Российского авторского общества Сергей Федотов заявил на заседании Пресненского суда Москвы, что полностью признает вину в мошенничестве на более чем 762 млн рублей, передает РИА "Новости".

"Вину признаю, раскаиваюсь", - сказал Федотов. Он попросил рассмотреть дело в особом порядке.

По версии следствия, Федотов возглавлял преступную группу, участники которой подыскивали авторов и покупали у них за небольшое вознаграждение права на свои непопулярные произведения. Контора, которая должна была осуществлять мониторинг для РАО, предоставляла ложные данные о многократном воспроизведении этих произведений на радио, телевидении и в общественных местах. После этого деньги под видом авторских отчислений переводились в адрес подконтрольных лиц и похищались.

По делу, кроме Федотова, проходят его мать Вера Федотова, бывшая подчиненная Анжела Агейкина и экс-гендиректор ЗАО "Сервисно-эксплуатационной компании" Светлана Темешева, которая управляла имуществом РАО. Все они также признали вину.

В 2017 году Федотов был приговорен к 1,5 годам лишения свободы за мошенничество на 297 млн рублей. Спустя полгода суд условно-досрочно освободил его. Также РАО взыскало с него компенсацию ущерба в 242 млн рублей.

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