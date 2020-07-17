Дореволюционный дом на Московском проспекте решили вернуть к жизни

Бывший дом инвалидов при Чесменской богадельне (Московский проспект 204, корпус 2), расселенный и аварийный, в обозримой перспективе преобразится и будет реконструирован под социальное жилье, сообщает строительное издание "Канонер".

В окнах обоих этажей уже виднеются стеклопакеты, а внутри, по словам заместителя главы администрации Евгении Цырулевой, вовсю ведется ремонт.

На своем месте краснокирпичное сооружение появилось в самом конце XIX века, по проекту, разработанному Александром Павловским. До середины XX века оно выходило на Московский проспект, но впоследствии было закрыто широкой сталинской новостройкой. Статус аварийного бывший дом инвалидов получил в 2009 году.