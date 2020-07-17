Полиция решила составить на Френкеля три протокола, после того как ему сломали руку

Полицейские вызвали корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля для составления протокола по ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника полиции) из-за инцидента на УИК № 2191, пишет "Медиазона".

Также на Френкеля собираются составить протокола по ст. 5.69 КоАП (вмешательство в работу избиркома) и ст. 20.6.1 КоАП (нарушение режима самоизоляции). Как сообщил Френкель ЗАКС.Ру, явиться в полицию ему надо утром 21 июля. Он добавил, что уведомление о телеграмме от правоохранительных органов приклеили к стене подъезда.

- Мы весь день дома, я лежу со сломанной рукой. Мне в квартиру никто не звонил, просто наклеили уведомление на подъезд. Мне пришлось сходить в отделение почты и получить телеграмму, - рассказал Френкель.

По его мнению, намерение составить на него протокол свидетельствует о том, что уголовное дело в отношении сломавшего ему руку сотрудника полиции составлено не будет.

- Очевидно, они взяли паузу для того, чтобы выбрать позицию какую-то, будут ли они кого-то наказывать и как. И вот это, собственно, ответ, это позиция сотрудников полиции, что виноват я сам, что я, видимо, сопротивлялся законным требованиям, мешал работе комиссии и не знаю, что еще делал, и за все это сотрудник применил ко мне силу, видимо, совершенно законно, по их мнению, допустимую. Скорее всего это означает что, уголовного дела на сотрудника полиции не будет, - считает журналист.

30 июня Френкелю сломали руку при попытке выдворить его с УИК №2191, где проходило голосование по Конституции. Он приехал на участок освещать ситуацию, когда члена ТИК №16 от "Яблока" Владимира Молодоженю грозились удалить из помещения после того, как он и член УИК Дмитрий Попов возмутились исчезновением трех ящиков для надомного голосования из четырех. Подробнее о проблемах с урнами на обозначенном участке и ситуации с Френкелем – в материале ЗАКС.Ру.

СК, прокуратура и МВД объявили о проведении проверок. Френкель подал заявление о возбуждении в отношении полицейского дел по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной деятельности журналиста) и ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий сотрудником полиции).