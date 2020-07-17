ГУДП "Центр" возглавил брат губернатора Псковской области

Директором государственного унитарного дорожного предприятия "Центр" стал Николай Ведерников, следует из данных сайта организации. Он является братом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Подробной информации о Николае Ведерникове на сайте "Центра" нет. Согласно данным сайта ГКУ "Центр комплексного благоустройства", с 2017 года Ведерников занимал там должность заместителя директора. ГУДП "Центр" и "ЦКБ" являются подведомственными учреждениями комитета по благоустройству.

В комитете ЗАКС.Ру не удалось получить оперативный комментарий о назначении Ведерникова.

Напомним, 9 июля знакомый с ситуацией источник ЗАКС.Ру сообщил, что руководителем "Центра" станет Ведерников. Данную информацию в комитете по благоустройству тогда комментировать отказались.