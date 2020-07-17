Число безработных россиян достигло максимума за последние восемь лет

Росстат выпустил свежие данные о социально-экономическом положении россиян по состоянию на июнь 2020 года. Из таблиц, в частности, следует, что число граждан, находящихся в положении безработных, выросло по сравнению с прошлым месяцем на 0,1% и теперь составляет 6,2% экономически активного населения. В абсолютных цифрах это чуть более 4,6 млн человек. Примечательно, что официально зарегистрировались как безработные из них почти 2,8 млн, что на 30% больше, чем в течение предыдущего месяца.

Агентство "Интерфакс" обратило внимание на то, что новейший показатель является наихудшим для экономики с марта 2012 года, когда доля безработных составила 6,5%.

Согласно докладу Росстата, падение доходов стало самым значительным с 2005 года: в среднем они упали на 8%.