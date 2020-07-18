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10:25

Против ареста Фургала вновь вышли на улицу десятки тысяч хабаровчан

фото ЗакС политика Против ареста Фургала вновь вышли на улицу десятки тысяч хабаровчан

Как и ровно неделю назад, когда состоялось первое массовое выступление в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, сегодня, 18 июля, на улицы Хабаровска снова вышли десятки тысяч недовольных граждан, передает "Медуза". По оценкам "Коммерсанта", численность собравшихся близко к 50 тысячам человек.

Демонстранты время от времени перекрывали проезжую часть, получая, в свою очередь, одобрительные гудки от автомобилистов. Возле здания мэрии они потребовали встречи с главой города Сергеем Кравчуком и, не получив желаемого, превратили акцию в протестное шествие по центральным улицам. Несмотря на несанкционированный статус манифестации, полицейские не задерживают людей, а раздают маски.

Во Владивостоке, традиционно считающимся своего рода конкурентом Хабаровска на Дальнем Востоке, тоже состоялась акция солидарности с Фургалом, менее массовая.

Хабаровский митинг в прошлую субботу называли самым многочисленным в истории региона за последние тридцать лет.

Фургалу грозит пожизненное заключение: спустя пятнадцать лет после инкриминируемых ему убийств его решили за них арестовать. Политологи склонны считать, что так Кремль мстит чиновнику за недостаточную управляемость и своенравие.

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