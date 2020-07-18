В России - 6234 новых случая инфицирования COVID-19

Государственный сайт "стопкоронавирус.рф" опубликовал свежайшую статистику об инфицировании россиян COVID-19 за последние сутки. За это время диагноз зарегистрировали у еще 6 234 человек. Опережают остальных по числу новых больных, как и прежде, Москва (+578), Московская область (+173) и Петербург (+238).

За прошедшие 24 часа смерть наступила у 124 человек с инфекцией, а излечиться за тот же срок удалось у 7 490 больных.

Всего с начала эпидемии в России, пришедшегося на март, диагноз COVID-19 зафиксировали у 765 437 человек, а летальный исход наступил в 12 247 случаях. Россия занимает четвертую строчку в перечне из двух сотен стран, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции нового типа. Впереди нее - США, Бразилия и Индия.