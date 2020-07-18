Профессор Соловей объяснил интерес государственных СМИ к ручке Путина

Повышенному вниманию СМИ к канцелярским принадлежностям президента Владимира Путина дал объяснение политолог-"кремлинолог" Валерий Соловей. Для него неудивительно то, что для государственных медиа становится событием то швыряние автоматической ручки, то ее раскручивание на столе. Всему виной, считает профессор, дефицит потенциальных сюжетов, которые можно было бы сгенерировать в требующейся Кремлю тональности.

"Дело в том, что нет другой повестки, которая бы очеловечивала. Владимир Владимирович отказывается от поездок, от общения с людьми... Надо очеловечивать и находить что-то, как им кажется, оригинальное, поэтому ручка раздувается до вселенских масштабов", - отметил он в интервью телеканалу RTVi.

Прежние способы понравиться людям и вселить в них умиление или восхищение, как-то: фотосессии с детьми или животными, доставание со дна древних амфор, по сведениям Соловья, уже не будут востребованы первым лицом, это время ушло.

"Не хочет он, ему тяжело. Он в возрасте, ему больно, ему очень тяжело все это устраивать, поэтому все, что находится у них перед глазами, они и начинают раздувать", - заключил эксперт.

Напомним, что в начале лета к удивлению многих центральной темой дня стал жест Путина, который всего-навсего, общаясь по видео связи, аккуратно бросил свою ручку на несколько десятков сантиметров вперед. В июле телеканал RT на полном серьезе выпустил новость о том, как национальный лидер раскручивает пальцем ручку, лежащую на поверхности стола.