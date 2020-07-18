У Гостиного двора задерживают противников закона Мизулиной о трансгендерах

У Гостиного двора проходит серия одиночных пикетов против законопроекта, внесенного сенатором Еленой Мизулиной и ограничивающего права трансгендерных граждан. Активисты стоят с плакатами, на которых написано "Хватит лезть в наши штаны!", "Запрет на брак - подрыв института семьи", "Транслюди имеют право на имя и самоидентификацию".

Как сообщает издание "МБХ Медиа Северо-Запад", на данный момент задержали семерых участников демонстрации, при этом пикеты продолжаются.

Согласно новой инициативе Мизулиной, трансгендерам нельзя вступать в официальный брак и менять свидетельство о рождении. Законопроект подается под предлогом приведения правовой базы в соответствие с положениями обновленной Конституции, в которой появился пункт о "традиционной семье".