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15:20

Две больницы, принимавшие коронавирусных больных, возвращаются к обычному режиму работы

фото ЗакС политика Две больницы, принимавшие коронавирусных больных, возвращаются к обычному режиму работы

Два оборудованных в чрезвычайном порядке для лечения коронавирусных больных медучреждения в Петербурге с 20 июля возобновят прием больных в штатном режиме. Решение об обратном перепрофилировании больниц приняли в Смольном, о чем говорится на странице комитета по здравоохранению "ВКонтакте".  

"Возвращаются к обычному режиму работы два стационара, которые ранее вели прием больных с коронавирусной инфекцией – Детская городская больница святой Ольги и Клиническая больница святителя Луки. Два стационара прошли заключительную дезинфекцию", - гласит сообщение.

В первой из названных больниц под коронавирусных больных была отдана 251 койка, во второй - 86. Чиновники анонсировали, что следующим шагом в этом направлении станет обратное перепрофилирование медучреждений федерального подчинения.

По состоянию на 18 июля в городе за весь период пандемии (с марта месяца) выявиили 29144 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. К летальному исходу диагноз привел 1755 петербуржцев.

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