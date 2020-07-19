Петербургские больницы освобождаются от COVID-пациентов и возвращаются к обычной жизни

В федеральных стационарах после 10 августа не останется пациентов с коронавирусом: перепрофилированные под приём COVID-больных учреждения постепенно возвращаются к обыденной жизни, проинформировали в пресс-службе Смольного.

Начиная с 27 июля оказание плановой и экстренной помощи начинают Центр им. Алмазова, 442 военный клинический госпиталь, Институт фтизиопульмонологии и Педиатрический Университет.

На данный момент там готовятся к масштабной дезинфекции и демонтажу экстра-оборудования.

Кроме того, с 3 августа возобновляют прием пациентов Клиническая больница им. Петра Великого медицинского университета им. Мечникова и Первый медицинский университет. Окружной научно-клинический центр имени Л.Г.Соколова открывает свои двери 10 августа.

Переоборудованные под прием больных коронавирусной инфекцией граждан обеспечили город свыше 1000 койко-мест.