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14:36

Возмущенные словами Лукашенко о "неженственности" Конституции дамы объединились против действующего президента

фото ЗакС политика Возмущенные словами Лукашенко о "неженственности" Конституции дамы объединились против действующего президента

Представительницы прекрасного пола объединились, чтобы дать отпор действующему главе Белоруссии Александру Лукашенко, недавно заявившему, что женщине не под силу справиться с той властью, которую наделяет президента нынешняя Конституция.

Лицом оппозиции станут зарегистрированная кандидатом в главы государства Светлана Тихановская, а также её соратницы - координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова (самого Бабарико, напомним, сняли с гонки, отправив в СИЗО) и супруга Валерия Цепкало Вероника, чему мужу также было отказано в регистрации.

В случае победы дамская коалиция намеревается дать политическим и экономическим заключенным право на пересмотр дел, а также провести повторные выборы президента, в которых смогут участвовать все альтернативные кандидаты.

"Мы хотим показать женскую солидарность. И доказать действующей власти, что Конституция предназначена и для женщин. И что, по Конституции, женщина имеет полное право стать президентом", - цитирует заявление Цепкало РБК.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа. Местный ЦИК допустил до них лишь одного "несогласного" кандидата – Светлану Тихановскую. Также зарегистрированы Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Сергей Черечень.

Из-за недопуска независимых кандидатов в стране который день не утихают протесты: самый массовый из них, закончившийся жестоким разгоном демонстрантов, привёл к возбуждению уголовного дела.


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