Росгвардия потратит почти 6 млн рублей на покупку медалей

Росгвардия собирается потратить 5,7 млн рублей на покупку наградных медалей для сотрудников ведомства, извещает "МБХ медиа", ссылаясь на данные сайта госзакупок.

Более всего средств уйдет на приобретение медалей "За отличие в службе" I, II и III степени: их понадобится 46 тысяч штук. Кроме того, Росгвардия намерена получить медали "За заслуги в укреплении правопорядка", "За боевое содружество", "За заслуги в труде", "За особые достижения в учебе" и иные.

Победителем конкурса стал саратовский ИП Игорь Бабич. По сведениям "СПАРК-Интерфакс", он систематически поставляет медали и другие знаки отличия для различных госучреждений. К примеру, в прошлом году он получил подрядов на 6 млн рублей. В числе его заказчиков - правительство Калининградской области, управделами губернатора Красноярского края и администрация Челябинска.