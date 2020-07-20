В Мяглово остановили незаконную добычу песка

Активисты из экологического движения "Зеленый фронт" совместно с жителями Всеволожского района добились того, что при помощи чиновников различных ведомств удалось прекратить незаконную добычу песка в деревне Мяглово. Песок тайно вывозили с территории воинской части. Первоначальную проверку провели сотрудники комитет государственного экологического надзора Ленобласти, после чего к проблеме подключились военная полиция и местное управление Росприроднадзора.

"В мае-июне через спутниковые снимки удалось установить связь между незаконным карьером и огражденной территорией, через которую нарушители и вывозили песок. Расхитителям песка уже грозит лишение свободы на срок до 10 лет или крупный штраф, и они лишь усугубляют свое положение", - отметил лидер "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Побывавшие на местности маркшейдеры произвели замеры объемов украденного песка.