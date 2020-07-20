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13:34

Путин не испытывает желания ехать в Хабаровск

фото ЗакС политика Путин не испытывает желания ехать в Хабаровск

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков в очередной раз столкнулся с вопросами от журналистов относительно неспокойной ситуации в Хабаровске, где больше недели люди протестуют против ареста губернатора Сергея Фургала. По словам чиновника, за последние дни отношение руководства страны к сложившемуся положению дел не изменилось, а юридическая сторона вопроса вообще не должна касаться Кремля. В планы президента поездка в город, переживающий народные волнения, в обозримой перспективе не входит.

"У Владимира Путина действительно всегда есть желание и потребность общаться с людьми. Вы знаете, он много это делает, вы совершенно правы. Пока в ближайшее время такая поездка не запланирована", - сказал он в интервью радиостанции "Коммерсант FM".

Песков также отрицательно ответил на вопрос, считает ли Путин, что за митингами стоят некие проплаченные провокаторы, организованные окружением Фургала. Президент, если верить пресс-секретарю, осведомлен о самых разных оценках численности хабаровских митингов. Позиция Кремля такова, что на какие-то базовые принципы работы региональной власти ни митинги, ни аресты влиять не должны.

"Безусловно, должен быть постоянный, бесперебойный диалог региональных властей с жителями региона", - считает Песков.

Напомним, что Фургала обвиняют в организации убийств 15-летней давности. В Хабаровске наблюдаются самые массовые по численности протестные акции за последние 30 лет: на улицы регулярно выходят десятки тысяч человек.

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