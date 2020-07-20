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13:33

Смольный выделил еще 878 млн рублей на выплаты заболевшим коронавирусом медикам

фото ЗакС политика Смольный выделил еще 878 млн рублей на выплаты заболевшим коронавирусом медикам

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выдерлении из резервного фонда 878 млн рублей на выплаты медработникам, которые заразились коронавирусом при работе с пациентами, сообщили в Смольном.

Ранее на такие выплаты Смольный выделял из резервного фонда 630 млн рублей, эти деньги уже полностью израсходованы. При этом комиссии медучреждений по признанию работников пострадавшими при работе с коронавирусными пациентами все равно продолжают принимать заявления.

В случае заражения медработникам в Петербурге положена выплата в 300 тысяч рублей. При установлении инвалидности вследствии заражения – 500 тысяч. В случае смерти семья медработника получает 1 млн рублей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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