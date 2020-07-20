Смольный выделил еще 878 млн рублей на выплаты заболевшим коронавирусом медикам

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выдерлении из резервного фонда 878 млн рублей на выплаты медработникам, которые заразились коронавирусом при работе с пациентами, сообщили в Смольном.

Ранее на такие выплаты Смольный выделял из резервного фонда 630 млн рублей, эти деньги уже полностью израсходованы. При этом комиссии медучреждений по признанию работников пострадавшими при работе с коронавирусными пациентами все равно продолжают принимать заявления.

В случае заражения медработникам в Петербурге положена выплата в 300 тысяч рублей. При установлении инвалидности вследствии заражения – 500 тысяч. В случае смерти семья медработника получает 1 млн рублей.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.