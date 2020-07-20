После скандала с разливом нефтепродуктов уволился мэр Норильска

Глава Норильска Ринат Ахметчин объявил о том, что слагает с себя полномочия, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в мэрии. В течение лета его преследовали неприятности: после разлива нефтепродуктов в конце мая началось его уголовное преследование, а на прошлой неделе он признался, что ресурсов города не хватает для качественного противодействия пандемии коронавируса.

Напомним, что экологическая катастрофа, которую эксперты называют крупнейшей в истории Арктики, случилась в конце мая. Несколько дней от федерального центра местные чиновники пытались сокрыть информацию о происшествии, что привело в ярость президента Владимира Путина. Вскоре против мэра завели уголовное дело по статье о халатности, а от "Норильского никеля", на территории которого случился разлив 20 тысяч тонн солярки, Росприроднадзор потребовал почти 150 млрд рублей компенсации, что вызвало в стане руководства компании категорическое несогласие.