Навальный объявил о ликвидации ФБК

Политик Алексей Навальный на своем сайте объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией.

"Мы действительно вынуждены сказать, что некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", которую я основал 9 лет назад, пришёл конец, потому что у нас её просто отняли", - заявил Навальный.

Он напомнил, что организация после выборов в Мосгордуму и крупных акций протеста в Москве сталкивалась с большим давлением со стороны правоохранительных органов. Это по сотне обысков в штабах Навального одновременной по всей России по делу об отмывании денег, блокировки банковских счетов сотрудников ФБК и их семей, признание иноагентом, миллионные иски прокуратуры, полиции, Росгвардии, ресторанов, транспортных госучреждений из-за митингов, которые суды удовлетворяли. В итоге Навальный, ФБК, юрист Любовь Соболь, по данным сайта ФССП, оказались должны по 29,2 млн рублей каждый.

По словам Навального, ФБК перейдет на другое гослицо. Директор ФБК Иван Жданов в разговоре с "Открытыми медиа" заявил, что структура нового фонда будет аналогична тому, что была в ликвидированном, но будет ли Навальный выступать учредителем новой организации, неясно.