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16:19

Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова

фото ЗакС политика Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя ведомства Людмилу Нефедову.

Она напомнила, что Ефремова обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело будет направлено для рассмотрения по существу в Пресненский суд Москвы.

Ефремов заключен под домашний арест после смертельного ДТП с его участием. Вечером 8 июня актер, не справившись с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб. В крови Ефремова нашли алкоголь.

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