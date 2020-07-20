Более половины архивных документов Ленобласти перевезут в новое здание

В поселке Павлово Кировского района Ленинградской области построят здание, в котором разместят значительную долю всех хранящихся государством архивных документов, говорится на официальном сайте регионального правительства. Новый архив будет рассчитан на хранение 1,25 млн документов, в то время как всего их в области числится 2,26 млн.

По распоряжению губернатора области Александра Дрозденко, все существующие учреждения такого типа должны претерпеть реновацию. Кроме того, в настоящее время документы оцифровываются, и создаются электронные версии архивов.

На сегодняшний день зданием главного архива Ленобласти считается расположенное в Выборге - городе, который в течение своей новейшей истории отходил то к Финляндии, то к России. Именно поэтому выборгское хранилище богато документами, относящимся к скандинавской истории.