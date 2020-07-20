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18:49

Миронов готов вступиться за театры, переживающие кризис из-за пандемии

фото ЗакС политика Миронов готов вступиться за театры, переживающие кризис из-за пандемии

Лидер справедливороссов Сергей Миронов, погрузившись в проблемы российских театров, которые долгое время простаивали из-за пандемии и вынуждены будут еще неопределенный срок из-за нее же терять значительную часть выручки, выразил готовность защитить их интересы в стенах Государственной думы. Для политика театры, особенно региональные - одни из главных жертв коронавируса, что, отмечает он, очевидно далеко не всем. Федеральные и столичные учреждения культуры, напомнил Миронов, хотя бы получили компенсации в том или ином размере, чего нельзя сказать о провинции.

"В некоторых театрах зрители раскупают билеты на спектакли на сезон вперед, и возвращать пришлось деньги за тысячи ранее проданных билетов. Это оказались те суммы денег, которые уже были вложены и распланированы на подготовку новых постановок, выплаты гонораров и премий", - привел он один из аргументов на собственном сайте.

В условиях отсутствия экстренных выплат от государства и сокращения доходной части, тем не менее, от театров по-прежнему требуется выполнение плана, составленного на этот год без учета всемирного бедствия в виде пандемии коронавируса. Для того, чтобы сотрудники могли удержаться на плаву, главный эсер готов сделать проблему более публичной.

"Будем поднимать этот вопрос на федеральном уровне. Театры не должны находиться в заложниках эпидемии. Творческие коллективы не по своей вине не могут выполнить план постановки спектаклей. В регионах нужно срочно сократить объем госзаданий и при этом оказать дополнительную финансовую помощь театрам", - озвучил свой план Миронов.

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