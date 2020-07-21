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9:53

Власти Ленобласти подумывают увеличить единовременную выплату на рождение ребенка

фото ЗакС политика Власти Ленобласти подумывают увеличить единовременную выплату на рождение ребенка

Руководство Ленинградской области изучает возможность увеличения выплаты за рождение детей, сообщила пресс-служба правительства региона.

Речь идет о поддержке женщин от 19 до 29 лет, родивших первого и второго ребенка. Кроме того, планируется отменить критерий нуждаемости при рождении трех и более детей для получения сертификата на 3 млн рублей для улучшения жилищных условий.

"Чем больше мы будем создавать возможностей для улучшения качества жизни семьи в Ленинградской области, модернизировать инфраструктуру здравоохранения для рождения детей, обеспечивать молодежь рабочими местами, тем больше будет родителей, которые мечтают зарегистрировать рождение детей и жить в нашем регионе", - заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

На сегодняшний день в регионе установлена выплата в размере 5 тысяч рублей, продоставляемая семьям, родившим первенца. Поддержка предоставляется до достижения ребенком 3 лет.

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