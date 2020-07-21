Власти Ленобласти подумывают увеличить единовременную выплату на рождение ребенка

Руководство Ленинградской области изучает возможность увеличения выплаты за рождение детей, сообщила пресс-служба правительства региона.

Речь идет о поддержке женщин от 19 до 29 лет, родивших первого и второго ребенка. Кроме того, планируется отменить критерий нуждаемости при рождении трех и более детей для получения сертификата на 3 млн рублей для улучшения жилищных условий.

"Чем больше мы будем создавать возможностей для улучшения качества жизни семьи в Ленинградской области, модернизировать инфраструктуру здравоохранения для рождения детей, обеспечивать молодежь рабочими местами, тем больше будет родителей, которые мечтают зарегистрировать рождение детей и жить в нашем регионе", - заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

На сегодняшний день в регионе установлена выплата в размере 5 тысяч рублей, продоставляемая семьям, родившим первенца. Поддержка предоставляется до достижения ребенком 3 лет.