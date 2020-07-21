Петербург вошел в список городов, откуда в числе первых будут разрешены полёты за рубеж

На первом этапе возобновления международного авиасообщения перелёты за границу разрешат из шести крупных городов России, уведомляют "Известия".

Это - Москва, Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток. Обозначенные населенные пункты выбрали исходя из их географического положения. В каждом макрорегионе выбран крупный аэропорт, через который за рубеж смогут летать жители соседних городов.

Отдельно отмечается, что в Москве для перелёта будут открыты все три столичных воздушных гавани.

На втором этапе Росавиация и МИД, основываясь на складывающейся эпидемиологической обстановке, будут каждые две недели направлять в правительство список стран, полеты в которые будут возможны из любого государственного международного аэропорта.