Еще 5842 россиянина подхватили коронавирусную инфекцию

Государственный сайт "стопкоронавирус.рф" опубликовал актуальные данные о новых россиянах, которых поразила инфекция COVID-19 за последние 24 часа. В течение этого времени диагноз подтвердили у еще 5 842 человек. Тройка регионов, опережающих остальную страну по числу новых пациентов, остается с начала пандемии прежней: это Москва (+642), Московская область (+149) и Петербург (+189).

За минувшие сутки летальный исход зафиксировали у 153 носителей инфекции, а излечиться за тот же срок удалось 8 782 больным.

Всего со старта эпидемии в России, пришедшегося на март, диагноз COVID-19 выявили у 783 580 человек, а смерть наступила в 12 247 случаях. Россия занимает четвертую строчку в списке из двух сотен стран, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции нового типа. Впереди нее – только Соединенные Штаты, Бразилия и Индия.