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12:05

Замгендиректора института Вавилова получила условный срок за миллионные махинации

фото ЗакС политика Замгендиректора института Вавилова получила условный срок за миллионные махинации

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении Ирины Бакушевой и Олега Горохова, признав их виновными в многомиллионном мошенничестве, оповещает пресс-служба городских судов.

Бакушева, будучи заместителем генерального директора по экономике ФГУ "Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства имени Н. И. Вавилова", вошла в преступный сговор с заместителем директора по инновациям и инвестициям ГНУ "ВИР Россельхозакадемии" Гороховым.

В 2014 году они подали заявки ООО "ТОП ГРУПП" для участия в конкурсах по определению поставщика на выполнение работ по "разработке и внедрению программно-технического комплекса для автоматизации обработки и контроля качества высокоценных экспериментальных культур (ППККСС)". Компании в итоге удалось получить подряд, заключив договоры на сумму, превышающую 60 млн рублей, параллельно завысив стоимость работ и украв у ВИР порядка 6 млн рублей.

Преступное дело мошенники решили продолжить, украв у ООО "АВС СТРОЙ" 1,3 млн рублей по другому контракту. В августе 2019 года Бакушева и Горохов намеревались присвоить 5,5 млн рублей из Вавиловского Фонда, однако довести дело до конца у них не получилось, так как правоохранительные органы разоблачили их.

Представ перед судом, обвиняемые признались в содеянном. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Дополнительно с Бакушевой взыскали 3,6 млн рублей в пользу института в качестве возмещения материального вреда.

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