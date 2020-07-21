Ройзман уверен, что ЛДПР предала Фургала

Политик Евгений Ройзман, комментируя назначение губернатором Хабаровского края члена ЛДПР Михаила Дегтярева, расценил этот политический жест как акт унижения по отношению к местным жителям и арестованному предыдущему главе Сергею Фургалу. Главные претензии он адресует не к президенту Владимиру Путину, а к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Последний, по мнению Ройзмана, привычно действует либо в корыстных, либо в конъюнктурных интересах и совершенно не учитывает мнения хабаровчан, ясно дающих понять, что московский "ставленник" их не устраивает и не устроит.

"На мой взгляд, со стороны Жириновского это предательство Фургала. Ну а со стороны ЛДПР в данном случае это просто предательство людей, что они пошли на такую сделку. Да, у них есть внутренние свои договоренности, свои квоты. Но они какие-то свои задачи там между собой решают, а о людях-то просто никто не подумал. И сейчас посмотрим, как это воспримет Хабаровск. На самом деле, жест совершенно унизительный в отношении людей", - рассудил бывший мэр Екатеринбурга на "Эхе Москвы".

К личности, политической карьере и талантам Дегтярева у Ройзмана тоже имеются серьезные вопросы.

"Когда вдруг Володин говорит, что Дегтярев получил очень хорошую школу, у всех первый вопрос: "Где? В сауне с Жириновским он эту школу получил и прошел?". <...> Фургал хотя бы из местных. Он работал там в больнице, его куча народу знает, он с кем-то учился, с кем-то работал", - заметил политик.

Напомним, что Фургала арестовали и вывезли в Москву 9 июля, где вскоре посадили в "Лефортово" по обвинению в организации убийств в 2004-2005 годах. На своих беспрецедентных по численности уличных протестах хабаровчане требуют как минимум вернуть своего избранника "домой" и судить его здесь открытым судом с участием присяжных. На митингах доминируют антимосковские плакаты и кричалки.