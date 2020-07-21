Достроить дом на берегу Смоленки попробует новый девелопер

За остов дома, годами простаивающего на самом берегу реки Смоленки, напротив станции метро "Приморская", взялся новый застройщик, передает специализированное городское издание "Канонер". Столичная компания, ООО "Радон", приобрела участок у предыдущего девелопера и в июле получило разрешение на возведение жилья. Кроме того, москвичи получили право на возведение административного здания.

Недострой фактически примыкает к Ново-Андреевскому мосту, соединяющему Васильевский остров и остров Декабристов.

ООО "Радон" - уже третья фирма, пытающаяся довести до конца начатое строительство. Ранее на этом деле "прогорели" ООО "Невисс-комплекс" и ООО "Специализированный застройщик Глобус".