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16:41

Госдума одобрила законопроект, запрещающий публиковать материалы о ФСБ без ведома службы

фото ЗакС политика Госдума одобрила законопроект, запрещающий публиковать материалы о ФСБ без ведома службы

Федеральные парламентарии в окончательном чтении утвердили законотворческую инициативу, воспрещающую публикацию и тиражирование материалов об органах ФСБ без одобрения руководства спецслужбы, извещает "Интерфакс".

Согласно сопроводительной документации, предлагается скорректировать закон "О федеральной службе безопасности", добавив в него положение, по которому сотрудники органов ФСБ, а также уволенные силовики, не должны делиться сведениями об их работе, составляющей профессиональную тайну, разглашение которой в свою очередь может создать угрозу собственной безопасности органов или нанести ущерб их репутации.

Речь идет также об информации, не представляющей собой гос- или служебную тайну.

Более того, что информационные публикации, рассказывающие о деятельности органов безопасности, должны подлежать экспертной оценке - для того, чтобы "установить в данных материалах наличие (отсутствие) информации о деятельности органов федеральной службы безопасности, составляющей профессиональную тайну".

Задача утверждать порядок проведения экспертизы материалов возлагается на руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

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