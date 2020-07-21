Активисты недовольны руководством ГМЗ "Петергоф" и его ценовой политикой

Активисты Петродворцового района провели видеоконференцию с директором государственного музея-заповедника Еленой Кальницкой и остались не удовлетворены результатами разговора, выложенного в паблике "Красивый Петергоф". Основной целью активистов было убедить руководство музея в том, что местные жители заслуживают льготного посещения парка. Однако реакция была совершенно обратной, и, кроме того, посетители заповедника получили изрядную порцию критики.

В частности, Кальницкая упрекает посетителей в том, что они замусорили значительную часть территории, а за порядком, в свою очередь, по ее мнению, должны следить городские и районные власти.

Что касается возвращения льгот для "местных", то сейчас ГМЗ не готов даже обсуждать этот вопрос, пока в парк не вернулся значительный поток туристов. Жителям Ломоносова и Петергофа предложили специальные именные абонементы на посещение парка Александрия: 10 посещений одним "пакетом" будут стоить 1500 рублей.

"Напоминает это абонемент в фитнес-центр, когда платишь условно 10 000 рублей, а отходишь на 1000. В общем, вроде бы и жест "доброй воли" от ГМЗ, а толку от него не то, чтобы много", - прокомментировали коммерческое предложение участники видеоконференции.