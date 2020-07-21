Дегтярев дал понять, что он не вправе разгонять хабаровские митинги

Назначенный накануне губернатором Хабаровского края член ЛДПР Михаил Дегтярев провел первую пресс-конференцию в новом для себя качестве. Свой отказ на приглашение митингующих горожан спуститься к ним и пообщаться лично он объяснил соображениями эпидемиологической безопасности. К самим несанкционированным акциям протеста, не утихающим одиннадцатый день, у него отношение двоякое. Почувствовав, что журналисты пытаются его на этом подловить, политик назвал их "хитрецами" и признался в своей любви к акциям исключительно согласованным. Нынешний же случай требует, по его мнению, особой осторожности всех участников политического процесса.

"У меня просьба ко всем. Силовики — мы сегодня на представлении встречались — они в очень сложном положении. Формально закон нарушается, когда люди собираются на несанкционированные мероприятия, когда не соблюдается дистанция, поэтому я их понимаю. И я готов их максимально сдерживать, но тут надо, чтобы была дорога с двухсторонним движением", - цитирует его ответ сайт "Эха Москвы".

Фактически, от демонстрантов Дегтярев просит только одного: не провоцировать и не задирать полицию, чего, на его взгляд, и так не происходит. В свою очередь, хабаровские силовики для него пока - "самые вежливые в мире". Если митинги сохранят сегодняшнюю стилистику и формат, то "жириновец", если верить его словам, не видит смысла применять силу.

"Готов подискутировать потом в эфире радио на эту тему. Но приказа такого губернатор отдать не может ни в одном регионе России, кроме республики. По уставу. Понимаете, да?", - обратился он к корреспондентам.

Напомним, что протесты не утихают с 11 июля из-за ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах пятнадцатилетней давности. За последние сутки список лозунгов пополнился речевками, направленными против Дегтярева лично и ЛДПР в целом: партия, по мнению, демонстрантов, осталась глуха к их антимосковским настроениям и прислала править очередного "варяга". Фургал был для них приятным исключением.