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17:57

Дегтярев дал понять, что он не вправе разгонять хабаровские митинги

фото ЗакС политика Дегтярев дал понять, что он не вправе разгонять хабаровские митинги

Назначенный накануне губернатором Хабаровского края член ЛДПР Михаил Дегтярев провел первую пресс-конференцию в новом для себя качестве. Свой отказ на приглашение митингующих горожан спуститься к ним и пообщаться лично он объяснил соображениями эпидемиологической безопасности. К самим несанкционированным акциям протеста, не утихающим одиннадцатый день, у него отношение двоякое. Почувствовав, что журналисты пытаются его на этом подловить, политик назвал их "хитрецами" и признался в своей любви к акциям исключительно согласованным. Нынешний же случай требует, по его мнению, особой осторожности всех участников политического процесса.

"У меня просьба ко всем. Силовики — мы сегодня на представлении встречались — они в очень сложном положении. Формально закон нарушается, когда люди собираются на несанкционированные мероприятия, когда не соблюдается дистанция, поэтому я их понимаю. И я готов их максимально сдерживать, но тут надо, чтобы была дорога с двухсторонним движением", - цитирует его ответ сайт "Эха Москвы".

Фактически, от демонстрантов Дегтярев просит только одного: не провоцировать и не задирать полицию, чего, на его взгляд, и так не происходит. В свою очередь, хабаровские силовики для него пока - "самые вежливые в мире". Если митинги сохранят сегодняшнюю стилистику и формат, то "жириновец", если верить его словам, не видит смысла применять силу.

"Готов подискутировать потом в эфире радио на эту тему. Но приказа такого губернатор отдать не может ни в одном регионе России, кроме республики. По уставу. Понимаете, да?", - обратился он к корреспондентам.

Напомним, что протесты не утихают с 11 июля из-за ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах пятнадцатилетней давности. За последние сутки список лозунгов пополнился речевками, направленными против Дегтярева лично и ЛДПР в целом: партия, по мнению, демонстрантов, осталась глуха к их антимосковским настроениям и прислала править очередного "варяга". Фургал был для них приятным исключением.

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