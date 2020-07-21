Путина и Мишустина просят учредить должность омбудсмена по делам ветеранов войн

Общественное движение "Ветераны России" направило письменное обращение главе государства Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину, в котором чиновников убеждают в целесообразности создания нового института - уполномоченного по правам ветеранов. С точки зрения авторов письма, деятельности, которую в этом направлении ведет Министерство труда и соцзащиты, недостаточно. Иная помощь ветеранам войн, которая исходит от различных этажей государства, по мнению председателя движения Ильдара Резяпова, "размыта", а значит, пост омбудсмена необходимо придумать.

Примечательно, что общественники делают существенный акцент на сугубо внешней атрибутике.

"Считаю необходимым, сделать все возможное, для повышения статуса ветеранов боевых действий в нашей стране. За рубежом к примеру, самым почетным госномером на автомобиле является надпись "ветеран" и все полицейские и граждане относятся с большой честью, что человек защищал интересы своей Родины", - отметил Резяпов.

Исходя из сказанного выше, он просит главу МВД Владимира Колокольцева пойти ему навстречу и подумать над изготовлением серии спецномеров для автомобилей, которые подчеркивали бы высокий статус ветеранов войн.

"Очень важно понимать под понятием "ветеран" тех граждан, кто имеет особые заслуги, это и участники боевых действий, молодые ветераны спорта, науки, культуры и творчества, без учета их возрастного ценза и должностного положения", - добавил Резяпов.

По его мнению, статус российского ветерана за рубежом тоже нуждается в какой-то "защите".