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9:22

Смольный отложил планировку продолжения "зеленой" ветки метро до 2022 года

фото ЗакС политика Смольный отложил планировку продолжения "зеленой" ветки метро до 2022 года

Планировку территории под строительство новой станции "зелёной" (Невско-Василеостровской) линии метрополитена Петербурга отложили до января 2022 года, оповестили в комитете по градостроительству и архитектуре.

Следует отметить, что разработать проектную смету, равно как и участок под станцию "Планерная", которая будет располагаться в Приморском районе по соседству с одноименной улицей, должны были ещё в начале 2019 года

В дальнейшем "Планерная" должна стать пересадочной станцией совместно с "Шуваловским проспектом", которая будет частью Фрунзенского радиуса. Сроков готовности последней пока нет.

Ранее Александр Беглов заявил о возможности появления метро в районе будущего кампуса СПбГУ в Пушкинском районе.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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