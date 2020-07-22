В России вновь выявили менее 6 тысяч заражений коронавирусом

Согласно обновленной информации, предоставленной оперативным штабом, коронавирусная инфекция подтвердилась у ещё 5862 россиян, соответственно, на сегодняшний день заболевание обнаружено у 789 190 граждан.

Скончались ещё 165 пациентов, всего же с начала пандемии погибли 12 745 человек.

За сутки стало известно о ещё 9669 россиянах, победивших COVID-19. Всего с момента распространения болезни выздоровели 572 053 человека.

Примечательно, но Петербург "побил" Московскую область по суточному приросту заболевших - плюс 186 новых случаев заражения. Ещё 28 граждан погибли (всего - 1862), а выздоровели 95 человек (всего с начала эпидемии излечились 22 613 петербуржцев).