Петербуржцам, желающим посетить парад ВМФ, необходимо будет преодолеть защитные "кордоны"

Руководитель петербургского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Игорь Любченко рассказал о мерах, предпринятых для того, чтобы максимально сократить количество граждан, желающих прийти на парад по случаю Дня военно-морского флота 26 июля.

Чиновник подчеркнул, что лучше всего остаться дома и смотреть мероприятие по телевизору. Тем же, кого такой формат не устраивает, придётся преодолеть некоторые препятствия на подходе к набережным: их огородят рамками, пройти за которые смогут только пришедшие в масках и перчатках.

Кроме того, добавил Любченко, в этом году решили отказаться от приглашения зрителей на часть парада, проходящую в акватории залива у Кронштадта. Если в прошлых годах по пригласительным могли полюбоваться зрелищем могли 10-15 тысяч человек, то в этом пустят лишь ветеранов и их родственников.

Также в течение некоторого времени будет закрыт въезд на остров Котлин: въехать можно только по пропуску.